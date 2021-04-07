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Харьков с субботы ужесточает карантин: какие ограничения и меры будут действовать

Харьков с субботы ужесточает карантин: какие ограничения и меры будут действовать
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф

Власти Харькова приняли решение усилить карантинные меры в городе ввиду угрозы отнесения региона к "красной" зоне распространения корноавируса Covid-19, о чем ранее заявляли в областной государственной администрации.

Об этом заявил и.о. городского головы Харькова, секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Харьковская область вплотную подошла к красной зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решением Кабинета министров. Хочу уберечь от этого харьковчан", - написал он в своем Telegram-канале в среду, 7 апреля.

Как следствие, с субботы, 10 апреля:

  • - все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до 20:00;
  • - на продовольственных и не продовольственных рынках Харькова ужесточат контроль над соблюдением масочного режима и социальной дистанции;
  • - общественный транспорт продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями;
  • - детские сады, а также начальная школа (1-4 классы) будут работать в прежнем режиме. Остальные классы - на дистанционном обучении.

"Знаю, что подавляющее большинство из вас не хотят введения жесткого локдауна. Поэтому убедительно прошу вас: носите маски, соблюдайте необходимую дистанцию, если вы чувствуете недомогание – останьтесь дома и обратитесь к врачу. Также прошу с пониманием отнеситесь к временным, но необходимым ограничениям", - подытожил Терехов.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 7 апреля в Харьковской области превышен эпидемиологический порог (122,2%), а уровень госпитализаций составляет 77 человек на 100 тыс. населения (для отнесения к "красной" зоне этот показатель должен составлять 60 и выше).

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Всего в Украине по состоянию на 7 апреля в "красной" зоне находятся 10 областей и Киев. Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне, и только Херсонская – в "желтой".

Как сообщалось, по состоянию на 7 апреля украинские медики зафиксировали 15 415 случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки. При этом Харьковская область является одной из лидеров по приросту новых заболевших: в регионе выявили 1 017 новых случаев инфицирования за сутки, 28 больных скончались, а общее количество болеющих составляет превысило 21 тысячу.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Харьков, Транспорт, Магазины, Карантин, Усиление, Игорь Терехов, Ограничения.
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