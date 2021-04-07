Харьков с субботы ужесточает карантин: какие ограничения и меры будут действовать

Власти Харькова приняли решение усилить карантинные меры в городе ввиду угрозы отнесения региона к "красной" зоне распространения корноавируса Covid-19, о чем ранее заявляли в областной государственной администрации.
Об этом заявил и.о. городского головы Харькова, секретарь горсовета Игорь Терехов.
"Харьковская область вплотную подошла к красной зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решением Кабинета министров. Хочу уберечь от этого харьковчан", - написал он в своем Telegram-канале в среду, 7 апреля.
Как следствие, с субботы, 10 апреля:
"Знаю, что подавляющее большинство из вас не хотят введения жесткого локдауна. Поэтому убедительно прошу вас: носите маски, соблюдайте необходимую дистанцию, если вы чувствуете недомогание – останьтесь дома и обратитесь к врачу. Также прошу с пониманием отнеситесь к временным, но необходимым ограничениям", - подытожил Терехов.
По данным Минздрава Украины, по состоянию на 7 апреля в Харьковской области превышен эпидемиологический порог (122,2%), а уровень госпитализаций составляет 77 человек на 100 тыс. населения (для отнесения к "красной" зоне этот показатель должен составлять 60 и выше).
Всего в Украине по состоянию на 7 апреля в "красной" зоне находятся 10 областей и Киев. Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне, и только Херсонская – в "желтой".
Как сообщалось, по состоянию на 7 апреля украинские медики зафиксировали 15 415 случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки. При этом Харьковская область является одной из лидеров по приросту новых заболевших: в регионе выявили 1 017 новых случаев инфицирования за сутки, 28 больных скончались, а общее количество болеющих составляет превысило 21 тысячу.