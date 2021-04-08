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Четверг, 08.04.2021
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Тернополь усилил карантин: что теперь запрещено в городе

Тернополь усилил карантин: что теперь запрещено в городе
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф

В четверг, 8 апреля, Тернополь также переходит на усиленный вариант карантина. Такое решение было принято в среду на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19 на котором присутствовал мер областного центра Сергей Надал.

Об этом сообщает пресс-служба тернопольского горсовета.

В числе перечне новых карантинных мер вводятся следующие ограничения:

  • На входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов. Они будут следить за соблюдением дистанции между посетителя не менее 1,5 метра, вести контроль за пребыванием в помещении не более одного клиента на 10 кв.м и измерять им температуру;
  • Прекращена работа развлекательных центров, в том числе детских игровых комнат;
  • Отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины, а также матчей командных игровых видов спорта. Игру будут проводиться в закрытых помещениях при пустых трибунах или на открытом воздухе при ограниченном количестве зрителей (до 50%);
  • Все Богослужения и другие религиозные обряды можно проводить на улице возле церкви. При этом необходимо использовать одноразовую посуду и соблюдать необходимую дистанцию между верующими.

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Некоторые изменения вступают в силу с понедельника, 12 апреля:

  • Переход учеников 5−11 классов, ПТУ и внешкольного образования на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
  • Проведение практических занятий в мастерских, лабораториях учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, Галицкого колледжа им. В. Черновола и Тернопольского профессионального колледжа ТНПУ им. И. Пулюя только группами до 15 учащихся;
  • Все заведения общепита могут кормить посетителей на открытых летних площадках или предоставлять еду на вынос;

Напомним, в Украине в "красной зоне" уже 13 регионов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Тернополь, Карантин, Локдаун.
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