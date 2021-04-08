Ходят слухи о продлении карантина в Киеве на майские праздники: что известно

Несмотря на введение локдауна и ограничение поездок на общественном на транспорте, ситуация с коронавирусом в Киеве оставляет желать лучшего, выведя столичный регион в лидеры по количеству смертей и заболевших за сутки. В городе заговорили о продлении карантина.

Такую информацию разместил телеканал Kyiv Live, со ссылкой на свои источники в Министерстве охраны здоровья. По словам журналистов, локдаун в городе будет продлен до мая.

"Локдаун в Киеве будет продлен до конца майских праздников, чтобы" проскочить "Пасха", - говорит источник.

Похожими данными обладают и сотрудники издания "Буквы". Правда, они ее получили от людей из КМДА. Якобы мер Киева Виталий Кличко готовит соответствующее распоряжение. В результате карантин будет продлен до 10 мая.

Напомним, с четверга, 8 апреля, в Тернополе вводят более суровые карантинные ограничения. При этом регион пока остается в "оранжевой зоне". Всего же в "красной зоне" сейчас 13 регионов.