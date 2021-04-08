Душили и били током, грозили повесить: стало известно об издевательствах ФСБ над украинцем в Крыму

6 апреля во время заседания суда оккупантов под названием "Верховный суд Крыма" незаконно удерживаемый украинец Владислав Есипенко рассказал о применении к нему пыток.

Об этом 8 апреля в своем Телеграме сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Политзаключенный также сообщил, что его предыдущие свидетельства были озвучены под давлением, поэтому он от них отказался.

Незаконными действиями работники ФСБ нарушили его право на жизнь и свободу, а также личную прикосновенность и справедливый суд.

Напомним, что 10 марта неизвестные люди в масках, применяя физическую силу посадили Есипенко в автомобиль без опознавательных знаков и в течение двух дней незаконно удерживали в подвальном помещении в Балаклавском районе Севастополя, которое не является официальным местом содержания под стражей.

По словам украинца, к нему применялись пытки и незаконные методы допроса с жестоким обращением - надевали на голову пакет и лишали возможности дышать, к различным частям тела подключали электрический ток, жестоко избивали, угрожали убийством через повешение в камере, чтобы добиться признания вины. Как потом выяснилось, этими людьми оказались работники ФСБ.