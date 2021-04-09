"Цифры не оптимистичные": в Киеве могут еще сильнее ужесточить локдаун

В случае если ситуация с "короной" в Киеве не улучшится, в городе планируют ввести ужесточения карантина.

Такое мнение во время эфира "Право на владу" 8 апреля озвучил столичный мэр Виталий Кличко.

По его словам, на сегодня ситуация весьма сложная, но пока вводить комендантский час или продолжать карантин рано.

Кличко надеется, что статистика по короне улучшится, в ином же случае локдаун будут продлевать и введут ужесточенные ограничения.

В сравнении с Европой в Киеве введены не настолько строгие меры, но при этом украинцы в столице продолжают их нарушать.

Напомним, что в Украине два дня подряд число заболевших расположилось на отметке около 20 тысяч в сутки.