На фоне локдауна в Киеве может смениться мэр? Что сказал Шмыгаль

В правительстве отреагировали на призывы столичного мера Виталия Кличко ввести общенациональный локдаун. В ответ премьер министр Денис Шмыгаль намекнул на возможность замены городского головы.

Такое заявление опубликовал на своей странице в facebook глава Кабинета министров.

По словам чиновника, столица обладает наибольшим количеством ресурсов и возможностей для эффективного противодействия пандемии Covid. Однако, если Виталий Кличко считает, что не сможет самостоятельно справится с распространением инфекции и защитой киевлян, у него всегда есть другой выход.

"Тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА",- отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что в ряде регионов после введения "красного" уровня эпидемической опасности в комбинации с эффективной работой местных властей, ситуация улучшилась.

"Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", — добавил премьер.

Ранее, Кличко, во время онлайн-брифинга призвал украинские власти рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Напомним, по заявлению Кличко, в столице планируют еще сильней ужесточить локдаун.