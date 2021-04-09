Ивано-Франковская область наконец выходит из "красной" зоны, но ей уже есть замена

Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение объявить в Харьковской области "красный" уровень эпидемиологической угрозы.

Об этом написал министр КМУ Олег Немчинов в Фейсбук.

По его словам, Комиссия постановила отправить Харьковщину в "красную зону" с 00:00 11 апреля. Вместе с тем, на территории региона начнут действовать все присущие "краснозонным" областям ограничения.

Есть и хорошие новости, так Немчинов написал, что Ивано-Франковская область покинет "красную зону" с 00:00 10 апреля.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 9 апреля было обнаружено 19 676 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В "красной зоне" в настоящее время находится город Киев и еще 12 областей. А вот в "желтой зоне" остается лишь одна Херсонская область.