В Харькове машина снесла перебегавшего на красный майора полиции: момент трагедии попал на видео (18+)

В Харькове на проспекте Гагарина, неподалеку от супермаркета "Метро" произошло смертельное ДТП: легковушка насмерть сбила майора полиции.

Об этом 9 апреля сообщили в Телеграм-канале "Труха Харьков".

Там также поделились кадрами с места событий.

По словам очевидцев, водитель Ауди А4 был трезвый.

Сам же погибший майор полиции перед столкновением перебегал дорогу на красный свет.

В полиции устанавливают детали произошедшего.

Видео момента инцидента (ОСТОРОЖНО! Контент +18, на кадрах запечатлена смерть человека):

Кадры с места событий:

Напомним, что 9 апреля в Днепре произошло ДТП: водитель грузовика сбил пешехода и протащил ее тело несколько метров по асфальту.