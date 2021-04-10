Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Любая вода, которую Украина доставит в Крым, будет залита в радиаторы российских танков, - Муждабаев
Любая вода, которую Украина доставит в Крым, будет залита в радиаторы российских танков, - Муждабаев
Коронавирус убил почти 400 человек за сутки в Украине: статистика на 10 апреля
Коронавирус убил почти 400 человек за сутки в Украине: статистика на 10 апреля
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)

В Харькове машина снесла перебегавшего на красный майора полиции: момент трагедии попал на видео (18+)

В Харькове машина снесла перебегавшего на красный майора полиции: момент трагедии попал на видео (18+)
07:31 Сегодня Телеграф Фото: telegram - truexanews

В Харькове на проспекте Гагарина, неподалеку от супермаркета "Метро" произошло смертельное ДТП: легковушка насмерть сбила майора полиции.

Об этом 9 апреля сообщили в Телеграм-канале "Труха Харьков".

Там также поделились кадрами с места событий.

По словам очевидцев, водитель Ауди А4 был трезвый.

Необычное ДТП в Киеве - перекинулась цистерна с жидким кислородом, на месте работают спасатели

Сам же погибший майор полиции перед столкновением перебегал дорогу на красный свет.

В полиции устанавливают детали произошедшего.

Видео момента инцидента (ОСТОРОЖНО! Контент +18, на кадрах запечатлена смерть человека):

Кадры с места событий:

Напомним, что 9 апреля в Днепре произошло ДТП: водитель грузовика сбил пешехода и протащил ее тело несколько метров по асфальту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 750

Все по теме:

ДТП, Харьков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
02 Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
03 У Зеленского похвастались эффектным видео с Донбасса
04 Впервые в Украине: тяжелобольную женщину доставили вертолетом во Львов (фото)
05 Критиковал метро и вкушал борщ с "горiлкой": как принц Филипп в молодости гостил в Киеве (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ивано-Франковская область наконец выходит из &quot;красной&quot; зоны, но ей уже есть замена
Ивано-Франковская область наконец выходит из "красной" зоны, но ей уже есть замена
&quot;Кремль повышает ставки&quot;: журналист указал на &quot;плохой признак&quot; в риторике России
"Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
&quot;Впарил&quot; повербанк как &quot;чудо-глушилку&quot; за сотни тысяч: сеть насмешила история одного ухажера из Москвы
"Впарил" повербанк как "чудо-глушилку" за сотни тысяч: сеть насмешила история одного ухажера из Москвы
Родительская суббота 10 апреля: что категорически запрещено делать в этот день
Родительская суббота 10 апреля: что категорически запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь