С 11 апреля Харьков будет жить по правилам "красной зоны": как будут работать магазины и ходить транспорт

В воскресенье, 11 апреля, Харьковская область входит в "красную зону" карантина, заменив Ивано-Франковскую, в которой снизился уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Карантинные ограничения будут введены и в областном центре региона.

Об этом в эфире "7 канала" рассказала заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, сообщает "СУСПІЛЬНЕ.НОВИНИ".

По словам чиновника, это будут "правила жизни на ближайшее время".

Итак, с 11 апреля в городе запрещается:

Прием посетителей в кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, за исключением работы на вынос;

Работа непродовольственных рынков и магазинов. Не запрещена деятельность магазинов и супермаркетов при условии наличия в ассортименте не менее 60% продовольственных товаров.

Работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

Все учебные заведения будут переведены на дистанционную работу, за исключением учеников 1-4 классов;

Продолжат свою работу:

Финансовые учреждения, инкассации, перевозки ценностей, почты, медицинских и ветеринарных услуг, работа АЗС без зоны питания, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи, телекоммуникационных услуг;

Общественный транспорт также не будет закрыт. Однако перевозка разрешена с условием 50%-ной наполняемости мест для сидения;

"Будет работать наш электрический городской транспорт: трамвай, троллейбус, метрополитен, железнодорожный транспорт, городской, пригородный, внутриобластной транспорт при условии, что будет заполняться только половина мест для сидения",- заявила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль намекнул о смене главы КГГА Виталия Кличко в случае неудачи в борьбе с пандемией в городе.