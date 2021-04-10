С 11 апреля Харьков будет жить по правилам "красной зоны": как будут работать магазины и ходить транспорт

В воскресенье, 11 апреля, Харьковская область входит в "красную зону" карантина, заменив Ивано-Франковскую, в которой снизился уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Карантинные ограничения будут введены и в областном центре региона.
Об этом в эфире "7 канала" рассказала заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, сообщает "СУСПІЛЬНЕ.НОВИНИ".
По словам чиновника, это будут "правила жизни на ближайшее время".
Итак, с 11 апреля в городе запрещается:
Продолжат свою работу:
"Будет работать наш электрический городской транспорт: трамвай, троллейбус, метрополитен, железнодорожный транспорт, городской, пригородный, внутриобластной транспорт при условии, что будет заполняться только половина мест для сидения",- заявила Светлана Горбунова-Рубан.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль намекнул о смене главы КГГА Виталия Кличко в случае неудачи в борьбе с пандемией в городе.