В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате

В оккупированном Донецке вспыхнул мясокомбинат.

Кадрами с места происшествий поделились очевидцы в соцсетях.

Сообщается также, что на месте пожара были слышны взрывы.

"Остановлено движение троллейбусов 7 и 11 по проспекту Ильича. Также готовят несколько перекрытий по проспекту после Мотеля", - сообщает пользователь Твиттер под никнеймом БыльБылева.

Остановлено движение троллейбусов 7 и 11 по проспекту Ильича. Также готовят несколько перекрытий по проспекту после Мотеля pic.twitter.com/Nts9Mnw1Uo — БыльБылева (@Bylbyleva2) April 10, 2021

В Донецке горит мясокомбинат: слышны взрывы, - ФОТО, ВИДЕО В соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате в Донецке #Донецк #мясокомбинат #пожар pic.twitter.com/KaOtBHgkSw — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) April 10, 2021

Донецк

Мясокомбинат горит все сильнее и сильнее. pic.twitter.com/2bTwvJaicB — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) April 10, 2021

Тем временем, местный блогер "Фашик Донецкий" обнародовал информацию, что на этом мясокомбинате находится одна из военных баз боевиков т.н. "ДНР" и пообещал вскоре предоставить подробности.

Как сообщалось ранее, украинским спецслужбам попали в руки проекты письма главаря т.н. "ДНР" Дениса Пушилина к российскому президенту Владимиру Путину. В них рассматриваются три варианта дальнейшего будущего "республики" - от просьбы ввести войска, до войти в состав России.