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Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Харькове ужесточили карантин: полный список ограничений с 11 апреля

В Харькове ужесточили карантин: полный список ограничений с 11 апреля
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф

С воскресенья, 11 апреля, Харьков переходит в "красную зону" из-за коронавируса.

"Телеграф" напоминает, какие ограничения вступят в силу в бывшей украинской столице в последний день этой недели.

В частности, кафе и рестораны будут открыты только - на вынос. Правда. разрешена работа летних площадок в кафе и ресторанах, но с соблюдением дистанции.

Кроме того ограничивается работа учреждений культуры (речь идет о театрах и кинотеатрах). Кроме того, ограничивается посещение школ, лицеев, ВУЗов, кроме детсадов, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Кроме того, на время локдауна закрываются непродовольственные рынки и магазины. А городской транспорт продолжит работу лишь с половинной наполняемостью пассажиров в салоне. Что касается метро, то оно в Харькове не прекратит свою работу, но противоэпидемиологические меры все же усилят.

Как сообщал "Телеграф", Харьковская область в красном списке заменила Ивано-Франковскую, где снизились показатели заболеваемости из-за COVID-19.

Кроме того, на утро воскресенья, 11 апреля, в Украине зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник и 235 человек умерли.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Харьков, Карантин, Коронавирус, Ограничения, Covid-19, Локдаун.
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