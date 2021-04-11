Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов

В субботу, 10 апреля, вечером, в оккупированном Донецке вспыхнул мясокомбинат, где якобы находится одна из военных баз боевиков т.н. "ДНР". А перед этим в Донецк прибыл российский пропагандист Дмитрий Стешин. Связаны ли эти события? Что могло произойти и почему? Для "Телеграфа" ситуацию проанализировали военные эксперты, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе.

Ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отмечает: "Переполненность Донецка боевой техникой и личным составом российских оккупационных войск несет постоянную угрозу городу и его жителям. Случаи насилия - мародерства, убийств и похищений оккупантами мирных жителей - фиксировались многократно. И будут продолжаться, пока город не будет освобожден. Взрыв мог произойти по простой неосторожности, небрежному обращению с боеприпасами, пьянству личного состава оккупантов".

Юрий Кочевенко не исключает, что это и спланированный теракт, с целью обвинить в нем Украину, и использовать как повод, или один из поводов для "ответных" действий.

"И приезд пропагандиста Стешина, в таком случае, выглядит логичным звеном в этой цепи, - подчеркивает эксперт. - Информационная операция, которую РФ развернула в последний месяц, явно свидетельствует о подготовке россиян к активным боевым действиям. Но нужно создать видимость, убедить в первую очередь самих жителей России, что такие действия "справедливы" и "неизбежны". Для этого могут быть применены такого рода провокации. А пропагандист Стешин вполне может быть их организатором на месте. Так или иначе, нам нужно быть готовыми к любому развитию ситуации".

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что Россия увеличила на 20-30 тысяч – до примерно 100 тысяч - количество войск на приграничных с Украиной территориях.

"В готовности еще 25 батальонно-тактических групп, это еще примерно 30 тысяч человек, - отмечает Влад Волошин. – Россияне объясняют это перегруппировкой войск и учениями. Но скорее это связано с игрой мускулами, чтобы устрашать, качать Украину и мировое сообщество. Мир не хочет войны. И, по мнению РФ, будет давить на Украину, заставляя выполнить Минские соглашения в российском их прочтении. В последовательности и моментах, которые для нас не приемлемы. При этом РФ открыто заявила, что готова применить свои силы, если будет агрессия Украины против ОРДЛО".

Эксперт подчеркивает, что Россия легко может сама организовать повод для вторжения.

"Уже начались пропагандистские вбросы с украинскими дронами, якобы убившим мальчика в Александровке, на оккупированной части Донетчины. А теперь якобы гражданский объект, мясокомбинат, запылал на территории оккупированного Донецка. На самом деле на этой территории захватчики укрывали определенное количество техники и вооружения, которых там не должно было быть. Такие промзоны как мясокомбинат и другие предприятия традиционного используются оккупантами как склады для хранения боеприпасов и военной техники. Правду о том, что там произошло, они, конечно, не опубликуют. Возможно, используют в рамках информационной операции, рассказывая о том, что Украина обстреляла "мирный Донецк". И появление российских пропагандистов Минобороны РФ уровня Стешина говорит о том, что провокации со взрывами и жертвами будут продолжаться. Для того, чтобы дальше расшатывать маятник возможной большой войны", - прогнозирует Влад Волошин.

Я не знаю, что будет. Я не знаю, начнется или рассосется. Я просто приехал на любимый Донбасс и буду вместе с ним, чтобы не случилось. Всех же интересует, что сейчас происходит на Донбассе. Ссылки на заметки буду выставлять здесь. pic.twitter.com/Id5MBKknwW — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) April 10, 2021

По его мнению, Украина правильно реагирует на эскалацию.

"Все наши высокопоставленные официальные лица говорят, что мы выступаем исключительно за дипломатическое, мирное урегулирование. Это озвучивается на всех площадках. Мы предупреждаем, что не намерены наступать, предлагаем новые мирные инициативы, инициируем переговоры. Но при этом приводим войска в соответствующую степень боеготовности. И готовы ко всему", - резюмирует Влад Волошин.

После того, как в среду, 7 апреля, на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе из-за позиции России, оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ, убивая и раня украинских воинов.

В четверг, 8 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин, ранее проведший переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия Украины, вновь звонил Меркель – жаловался на Украину.

Между тем, стало известно, что Россия разбила военные лагеря под Воронежем.

Также в России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ.