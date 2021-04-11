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"Главное, что резьбу не сорвали": в сети смеются над киевлянином, попавшем в пикантное ЧП (фото)

"Главное, что резьбу не сорвали": в сети смеются над киевлянином, попавшем в пикантное ЧП (фото)
15:51 Сегодня Телеграф

В Киеве произошел необычный случай: мужчина придумал оригинальный способ развлечься и надел на свой половой орган гайку, а вот освободить гениталии от нее уже не смог.

Об этом сообщает "Хуевый Киев" в Telegram.

В итоге, медики совместно со спасателями КАРС извлекли гайку. Манипуляции закончились успехом и пострадавший не получил ни царапины.

"Ребята, будьте осторожней со своими желаниями", - советуют в Telegram-канале.

ЧП в Киеве с гайкой

В сети тут же стали обсуждать курьезный случай и начали советовать, как нужно было натягивать гайку правильно, дабы потом не просить о помощи врачей, чтобы ее снять.

"Чип и Дейл какой-то", "Болт нервно курит в сторонке", "Выглядят как будто только что ликвидировали Чернобыльскую катастрофу", "А была бы болгарка дома - не спалился бы", "Скорее всего просто резьба была на гайке не в ту сторону", "Главное что резьбу не сорвали)))", - пишут в сети.

Напомним, что это не первый подобный случай. Чуть больше года назад аналогичный инцидент произошел в Запорожье. Правда там, гайку на половой орган мужчине надела его супруга. Отчаявшаяся женщина решила таким образом отомстить своему благоверному за измену. Потерпевший заметил это утром, когда проснулся. Самостоятельно снять гайку мужчина не смог. Ему пришлось вызывать спасателей "Кобры", которые вместе с медиками сумели снять гайку с полового органа.

Ранее "Телеграф" писал об основных травмах мужских половых органов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, ЧП, Фото, Гайки.
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