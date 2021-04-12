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Буковель снова открылся после карантина: как сейчас выглядит курорт на фото

Буковель снова открылся после карантина: как сейчас выглядит курорт на фото
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф фото: Instagram

Закрытый на карантин из-за коронавируса популярный курорт "Буковель" после возвращения Ивано-Франковской области из "красной" зоны, снова открыл свои двери для туристов.

 Пользователи делятся фото из Буковеля, стоя на лыжах или отдыхая в местных отелях.

На кадрах видно, что курорт пока не многолюден, но это дело времени.

 
 
 
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Публикация от Marina_Fox (@marishka_flora)

 

 
 
 
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Публикация от Ирина Бондарь (@irina_bondar999)

 
 
 
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Публикация от Ilonа(@ilonailonka200)

Напомним, ранее появились фото закрытого после скандала популярного курорта Буковель.

Как сообщал "Телеграф", вопрос работы курорта "Буковель" поднимается постоянно - базы отдыха в этом районе продолжали работать и принимать туристов до недавнего времени, несмотря на ужесточение карантинных мер, которые постоянно происходят в Украине из-за пандемии коронавируса. Так,  ранее очереди на подъемники в Буковели вызвали горячие споры на фоне локдауна, введенного в Украине с 8 по 24 января. Большинству украинцев еще тогда стало непонятным, почему отдыхать и толпиться в очередях на горный спуск - можно, а купить батарейки и носки в супермаркетах - нельзя. Подогрел волну негодования к непрерывной работе курорта президент Владимир Зеленский, который 8 января, в день введения в Украине локдауна, "засветился" в Буковели. Пытаясь как-то сгладить эту ситуацию, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Буковеле, оказывается, меньше риск заразиться COVID-19, чем на других европейских курортах.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 283

Все по теме:

Ивано-Франковская область, Буковель, Карантин, Фото, Коронавирус, Covid-19.
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