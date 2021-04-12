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Одесситов порадовал "пылающий" закат: яркие фото и видео

Одесситов порадовал "пылающий" закат: яркие фото и видео
Обновлено 23:14 Пн, 12 Апрель 2021 Телеграф Фото: Инстаграм

Жители Одессы в понедельник, 12 апреля, смогли наблюдать красочный закат. 

Соответствующими кадрами одесситы поделились в соцсетях. 

Как видно на снимках и видеозаписях, садящееся Солнце окрасило небо сначала в огненно-красный, а затем и в пурпурный цвет. 

 
 
 
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Публикация от Анастасия Александровна (@a.tkach_)

 

 
 
 
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Публикация от V A L E R Y (@l_lesia5)

 

 
 
 
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Публикация от Anna Bogdanova (@steppen_wolfy)

 

 
 
 
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Публикация от Maria Shkrabak (@maria_shkrabak)

 

Как сообщалось ранее, после холодного марта весна пришла в оккупированный Крым, там уже зацвели подснежники и намечается цветение персика. 

Впрочем, погода на этой неделе украинцев радовать будет редко, синоптики ожидают, что в страну вновь придет похолодание, а также обильные дожди. При этом на западе Украины и вовсе ожидается мокрый снег

Сильные колебания температуры также ожидаются и в мае, несмотря на то, что заморозков уже не будет, синоптики прогнозируют, что последний месяц весны будет относительно прохладным

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Погода, Закат.
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