Одесситов порадовал "пылающий" закат: яркие фото и видео

Жители Одессы в понедельник, 12 апреля, смогли наблюдать красочный закат.

Соответствующими кадрами одесситы поделились в соцсетях.

Как видно на снимках и видеозаписях, садящееся Солнце окрасило небо сначала в огненно-красный, а затем и в пурпурный цвет.

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Как сообщалось ранее, после холодного марта весна пришла в оккупированный Крым, там уже зацвели подснежники и намечается цветение персика.

Впрочем, погода на этой неделе украинцев радовать будет редко, синоптики ожидают, что в страну вновь придет похолодание, а также обильные дожди. При этом на западе Украины и вовсе ожидается мокрый снег.

Сильные колебания температуры также ожидаются и в мае, несмотря на то, что заморозков уже не будет, синоптики прогнозируют, что последний месяц весны будет относительно прохладным.