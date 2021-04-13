Смертность не падает, а метро забито: как проходит локдаун в Киеве (видео)

Несмотря на локдаун и высокую смертность в столичном метро наблюдаются огромные скопления людей.

Об этом 13 апреля сообщили в Телеграм-канале "Политика страны".

В сети показали видео снятое со станции метро Академгородок и до станции Крещатик.

На кадрах видно, что вагон заполнен на 100 процентов еще на Академгородке и на последующих остановках пассажиров только прибавилось. Давки нет, но людей достаточно много и все сидячие места заняты, а стоячих пассажиров множество.

В свою очередь по данным СНБО в Киеве число заболевших только возросло.

В то же время число умерших остается на отметке более 40 за сутки.

Как видно смертность и заболеваемость не снижается, даже учитывая, что в городе уже 9 день локдауна.

Напомним, что за прошедшие сутки в украинских центрах тестирования зарегистрировали 11 680 человек с коронавирусом.