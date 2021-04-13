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Вторник, 13.04.2021
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Смертность не падает, а метро забито: как проходит локдаун в Киеве (видео)

Смертность не падает, а метро забито: как проходит локдаун в Киеве (видео)

Смертность не падает, а метро забито: как проходит локдаун в Киеве (видео)
11:27 Сегодня Телеграф Фото: telegram - stranaua

Несмотря на локдаун и высокую смертность в столичном метро наблюдаются огромные скопления людей. 

Об этом 13 апреля сообщили в Телеграм-канале "Политика страны".

В сети показали видео снятое со станции метро Академгородок и до станции Крещатик.

На кадрах видно, что вагон заполнен на 100 процентов еще на Академгородке и на последующих остановках пассажиров только прибавилось. Давки нет, но людей достаточно много и все сидячие места заняты, а стоячих пассажиров множество.

В свою очередь по данным СНБО в Киеве число заболевших только возросло.

киев

В то же время число умерших остается на отметке более 40 за сутки.

киев смерти

Как видно смертность и заболеваемость не снижается, даже учитывая, что в городе уже 9 день локдауна.

Напомним, что за прошедшие сутки в украинских центрах тестирования зарегистрировали 11 680 человек с коронавирусом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 333

Все по теме:

Киев, Метро, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.
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