Смертность не падает, а метро забито: как проходит локдаун в Киеве (видео)

Несмотря на локдаун и высокую смертность в столичном метро наблюдаются огромные скопления людей.
Об этом 13 апреля сообщили в Телеграм-канале "Политика страны".
В сети показали видео снятое со станции метро Академгородок и до станции Крещатик.
На кадрах видно, что вагон заполнен на 100 процентов еще на Академгородке и на последующих остановках пассажиров только прибавилось. Давки нет, но людей достаточно много и все сидячие места заняты, а стоячих пассажиров множество.
В свою очередь по данным СНБО в Киеве число заболевших только возросло.
В то же время число умерших остается на отметке более 40 за сутки.
Как видно смертность и заболеваемость не снижается, даже учитывая, что в городе уже 9 день локдауна.
Напомним, что за прошедшие сутки в украинских центрах тестирования зарегистрировали 11 680 человек с коронавирусом.