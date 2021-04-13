СБУ устраивает масштабные антитеррористические учения на Харьковщине: что важно знать

В Харьковской области со среды, 14 апреля, стартуют масштабные антитеррористические учения в Харьковской области.

Об этом сообщил пресс-офицер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

Учения пройдут в несколько этапов по всей территории Харьковской области. Особое внимание будет уделяться приграничным районам. Учения продлятся до конца мая.

В областном СБУ предупредили, что в рамках учений сотрудники СБУ, Нацгвардии, ГПСУ, полиции могут проверять документы, в том числе и на транспорт (и его состояние, в том числе). По этой причине СБУ просит иметь при себе паспорт и документы на авто (если таковое имеется).

Также отмечается, что если в ваше поле зрения попали лица, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления Харьковской области, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области:

по телефону: (057) 700-16-61;

по электронной почте: usbu_khr@ssu.gov.ua;

на телефон доверия СБУ: 0 (800) 501-482.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ провела учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области.