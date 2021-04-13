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Вторник, 13.04.2021
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Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)

Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
20:43 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Во вторник, 13 апреля, в Харькове, на Журавке, неизвестные избили и ограбили 19-летнего парня.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков 1654".

Молодого человека избивали кирпичом до тех пор, пока тот не потерял сознание. Когда очнулся, то едва смог дойти до лавки, где и прилег.

Когда авторы ролика к нему подошли, пострадавший просил вызвать ему врачей. Прохожие так и сделали.

"Кто узнал парня, поезжайте в неотложку, он без связи сейчас. Возможно, дома родители его ждут и волнуются", - пишут в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве на станции метро "Шулявская" безбилетник поспорил с женщиной полицейским и нанес ей несколько ударов в голову. 

Также в Киеве в районе станции метро "Святошин" возле ресторана быстрого питания McDonald’s в среду, 7 апреля, днем произошла драка между мужчиной и курьера службы доставки "Glovo".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 588

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Харьков, Ограбления, Видео, Нападения.
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