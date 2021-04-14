В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия

В Винницкой области в Жмеринке неизвестный забил до смерти собак, которые находились в приюте общественной организации.

Об этом 12 апреля в Фейсбуке сообщила зооволонтер Оксана Швец.

Согласно ее информации, живодер проник во двор и начал избивать собак, вероятно молотком. При этом собаки хотели убежать от нападавшего, но у них ничего не получилось.

Женщина предполагает, что убийство могли совершить по причине громкого лая собак, который мешал убийце.

По словам волонтера, металлический забор был в крови, видно, что собаки не оставляли попыток выжить и убежать.

"Собаки прятались куда могли, искали защиты, но их добивали ... кто-то зашел в двор, и они выбежали к нему, размахивая хвостами, а оно достало молоток и начало их бить", - написала женщина.

В ГУ Нацполиции Винницкой области 13 апреля начали расследование жестокой расправы над собаками. В ходе дела были опрошены соседи, а эксперт провел осмотр убитых животных, установив, что они получили травмы черепа и множественные переломы костей.

За содеянное убийце грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Замглавы МВД Антон Геращенко в Фейсбуке отреагировал на событие и пообещал, что живодера обязательно поймают и он ответит.

Напомним, что ранее 25 марта в Одесской области в селе Зоря произошло ЧП: мужчина застрелил троих собак.