Киев продлил локдаун до 30 апреля: полный список запретов и ограничений (инфографика)

В столице Украины карантинные ограничения были продлены до 30 апреля, в связи с чем будет запрещена и ограничена работа ряда заведений.

Об этом говорится в инфографике "Телеграфа".

Согласно предоставленным данным ограничения в Киеве коснутся:

транспорта, в него можно будет зайти только по пропуску,

школ, они закроются,

продуктовых ярмарок, они прекратят работу.

Тотальный запрет на работу будет распространяться на:

кинотеатры, музеи и театры,

ТРЦ, кроме магазинов продуктов первой необходимости и аптек,

массовые мероприятия,

религиозные богослужения, если больше 1 человека на 10 кв.м.,

зрители на спортивных соревнованиях.

Ограничения также коснутся:

кафе и рестораны, будут работать только на вынос,

спортзалы и салоны красоты, только по записи,

заправки, будут работать без кафе,

организации бюджетной сферы перейдут на удаленную работу.

Напомним, что в столице локдаун был введен 20 марта в результате критической ситуации с местами для больных "короной" и суточным числом заболевших.

При этом, на 14 апреля ситуация с заболеваемостью не сильно изменилась, в Киеве все так же самые высокие показатели суточного числа людей заболевших и скончавшихся от COVID.