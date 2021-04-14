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Среда, 14.04.2021
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Киев продлил локдаун до 30 апреля: полный список запретов и ограничений (инфографика)

Киев продлил локдаун до 30 апреля: полный список запретов и ограничений (инфографика)
12:59 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В столице Украины карантинные ограничения были продлены до 30 апреля, в связи с чем будет запрещена и ограничена работа ряда заведений.

Об этом говорится в инфографике "Телеграфа".

Согласно предоставленным данным ограничения в Киеве коснутся:

  • транспорта, в него можно будет зайти только по пропуску,
  • школ, они закроются,
  • продуктовых ярмарок, они прекратят работу.

Тотальный запрет на работу будет распространяться на:

  • кинотеатры, музеи и театры,
  • ТРЦ, кроме магазинов продуктов первой необходимости и аптек,
  • массовые мероприятия,
  • религиозные богослужения, если больше 1 человека на 10 кв.м.,
  • зрители на спортивных соревнованиях.

Ограничения также коснутся:

  • кафе и рестораны, будут работать только на вынос,
  • спортзалы и салоны красоты, только по записи,
  • заправки, будут работать без кафе,
  • организации бюджетной сферы перейдут на удаленную работу.

карантин

Напомним, что в столице локдаун был введен 20 марта в результате критической ситуации с местами для больных "короной" и суточным числом заболевших. 

При этом, на 14 апреля ситуация с заболеваемостью не сильно изменилась, в Киеве все так же самые высокие показатели суточного числа людей заболевших и скончавшихся от COVID.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Карантин, Коронавирус, Заболевшие, Локдаун.
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