Во Львове продлили локдаун до 4 мая, но ослабили ограничения: что разрешат с понедельника

Власти Львова приняли решение продлить жесткий карантин до 4 мая.

Об этом сказано в сообщении мэра города Андрея Садового, обнародованном в его телеграм-канале.

Несмотря на продолжение "локдауна", львовян ожидают и некоторые послабления.

Так с 19 апреля школы вновь откроются для учеников 1-4 классов, а непродуктовым рынкам вновь разрешат работать, но по отдельному протоколу.

Кроме того, для посетителей откроются летние площадки и террасы зданий общепита.

Садовый предупредил, что все послабления будут распространяться лишь на тех, кто соблюдает карантинные ограничения. Нарушителей он пригрозил "закрывать в тот же день".

"Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина", - подчеркнул мэр Львова.

Как сообщалось ранее, за сутки в Украине было выявлено 16 427 новых случаев инфицирования коронавирусом.