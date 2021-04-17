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Авто заехало в торговые ряды на рынке в Харькове, есть пострадавшие (фото и видео)

Авто заехало в торговые ряды на рынке в Харькове, есть пострадавшие (фото и видео)
12:55 Сегодня Телеграф

В Харькове неизвестный влетел на своем автомобиле прямо в торговые ряды на рынке Барабашово. Пострадало как минимум два человека.

ДТП произошло в субботу, 17 апреля. В первой половине дня. Об этом рассказали на telegram-канале "ВЕХА". Авторы предположили, что мужчина был под воздействием алкоголя.

"Только что автомобиль заехал в ряды по людям. Барабашова стоянка Свояк. Предположительно пьян", - указано в сообщении.

Некоторые детали уточнили и на telegram-канале "Труха Харьков". Здесь опубликовали видео инцидента и указали, что мужчина въехал в торговые ряды на 500 метров, ставя под опасность жизнь людей. В итоге ему "удалось" все таки нанести травмы двум харьковчанам. Сейчас на месте происшествия работает полиция и скорая помощь.

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В комментариях один из пользователей указал, что водитель работает на рынке охранником и мог быть под воздействием психотропных веществ:

"Водила под метамфитамином. Это тип из охраны. Барабашово не весь попал под карантинные меры. Это для особо умных комментаторов инфа".

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Напомним, в Киеве водитель маршрутного такси в нетрезвом виде возил пассажиров.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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ДТП, Харьков, Авария, Барабашово.
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