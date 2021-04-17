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Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе

Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Оккупационные войска на Донбассе готовят новые провокации и нанесение ударов по позициям Вооруженных сил Украины. 

Об этом рассказал заместитель командующего ООС, генерал-майор Виктор Ганущак во время пресс-тура для иностранных журналистов, пишет Укринформ

Он заявил о том, что противник впредь будет провоцировать ВСУ на открытие ответного огня, а его задача заключается в нанесении максимальных потерь украинским защитникам. 

В пример он привел участившиеся случаи использования снайперов российских спецподразделений. 

"Они сюда приезжают, они отрабатывают, и иногда даже боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят спецы и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса", - сказал он. 

По его словам, задача этих снайперов заключается в нанесении потерь ВСУ, чтобы те открыли ответный огонь. Потом это используется в информационной плоскости, как нужно оккупантам.  

Ганущак также ответил на вопрос о том, готовятся ли ООС к отражению наступления противника. 

"Проводится ряд мероприятий. Потому мы и говорим, что готовы ко всем вариантам развития событий, в том числе и к тому, что противник пойдет в наступление", - сказал он, добавив, что армия Украины обеспечена оружием, техникой и топливом на случай вторжения армии РФ. 

Помимо того, он указал, что росСМИ нагоняет панику на жителей оккупированных территорий рассказами о том, что ВСУ готовятся к наступательной операции. При этом он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, а эти слухи распространяются оккупантами намеренно. 

Как сообщалось ранее, о готовности предпринять соответствующие меры реагирования на возможную атаку России ранее заявлял командующий ООС Сергей Наев.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС, Виктор Ганущак.
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