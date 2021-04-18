После нашумевшего наезда на толпу людей в Харькове наконец взялись за нарушителей карантина

Громкий инцидент с водителем Toyota Camry, въехавшем в толпу людей на Харьковском рынке Барабашово, привел к неожиданным результатам. В воскресенье, 18 апреля, в торговых павильонах появились сотрудники полиции, приступившие к проверкам и выписыванию штрафов нарушителям карантина.

Об этом сообщает telegram-канале "Труха Харьков".

"Вчерашний спецагент на Камри успел передать засекреченные снимки подпольных рядов. Сегодня уже работает полиция - штрафуют всё и вся", - иронично прокомментировали авторы канала.

На видео силовики требуют от граждан носить защитные маски. В ответ им указывают на то, что если в городе карантин, тогда почему работает рынок.

Судя по голосам за кадром, снимают происходящее сами продавцы. На видео видно как на рынке присутствуют сотрудники полиции, часть павильонов уже закрыты. Однако, не все продавцы оперативно реагируют на приход правоохранителей. В надо попал мужчина, спокойно разговаривающий по телефону, сидя возле своего товара. На силовиков он внимания не обращает.

"А Санек сидит "как скала" ему все равно",- говорит голос за кадром.

Отметим, в полиции уточнили личность водителя устроившего аварию на Барабашово. Им оказался 41-летний харьковчанин, который пребывал неадекватном состоянии. В результате ДТП были госпитализированы мужчина и женщина с переломами, сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Напомним, после перехода Харькова в "красную зону", в городе запрещена работа всех рынков за исключением продовольственных. Судя по видео, торгуют на рынке совсем не продуктами питания.