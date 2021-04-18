На Буковине прямо во время службы застрелился молодой военный

На границе с Румынией свел счеты с жизнью украинский пограничник. Мужчина застрелился во время несения службы.

Инцидент произошел в селе Тереблече Черновицкой области, недалеко от пропускного пункта Порубное. Тело военного обнаружили в воскресенье утром, 18 апреля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, пишет Укрінформ.

По его словам, утром бойцы наряда погранслужбы услышали выстрел недалеко от границы

"Туда немедленно выехала служба реагирования, которая и обнаружила военного без сознания с огнестрельным ранением в область сердца. Он также находился в наряде, а у него была использована его штатное оружие", - отметил пресс-офицер.

Погибшим оказался 24-летний сотрудник Черновицкого пограничного отряда. По предварительной версии, боец совершил суицид. До этого, в его поведении не было ничего странного.

Напомним, на Волыни, находясь в пограничном патруле, покончил с собой 20-летний солдат срочной службы. Он выстрелил себе в голову из автоматического оружия.

За два дня до того в 169 Учебный центр "Десна" застрелился молодой контрактник.