"Прямым текстом сказано - выходите работайте": всплыло интересное о "карантине" на рынке в Харькове

Работники рынка Барабашово в Харькове, где в воскресенье, 18 апреля, началась полицейская проверка, жалуются на действия администрации, которая не хочет закрывать торговые павильоны на карантин.

Об этом telegram-каналу "Харьков Life | Cобытия и новости" написал один из работников рынка.

По его словам, руководство Барабашово не желает принимать карантинные меры.

"Нам, продавцам, прямым текстом сказано — "выходите работайте, работаем в обычном режиме". Делается это все для того, чтоб людям не делать перерасчет и брать стоимость аренды по полной", - указывает автор письма.

В то же время, аренда съедает последние финансовые запасы у продавцов. Поэтому у них не остается иного выхода, как выходить на работу и продавать свой товар. Ведь им необходимо кормить семью.

Также продавец отмечает, что по сути, торговля на рынке идет плохо.

Напомним, проверки на Барабашово начались после того, как неадекватный водитель Toyota Camr врезался в толпу людей. При этом было госпитализировано два человека.