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Локдаун во Львове на Вербное воскресенье и Пасху: названы ограничения

Локдаун во Львове на Вербное воскресенье и Пасху: названы ограничения
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, как в городе будут отмечать Пасху и Вербное воскресенье, учитывая угрожающий уровень заболеваемости коронавирусом, которым в Украине по данным на утро понедельника, 19 апреля заболели еще 6506 человек, а с начала пандемии умерли уже 40 000 украинцев.

Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

"Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить: на открытом воздухе, по соблюдению большой дистанции между верующими. Также священнослужители позволяют самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой", - отметил он.

По словам городского головы, категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, ведь это сразу даст рост заболеваемости. Это осознает и духовенство, поэтому и дало согласие на празднование в таком формате.

"Нужно думать о своей безопасности, ведь мы все знаем, что береженого Бог бережет", - отметил Садовый.

Как сообщал "Телеграф", под Одессой от последствий СOVID-19 умер еще один ребенок.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Церкви, Богослужения, Коронавирус, Пасха, Вербное воскресенье, Covid-19.
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