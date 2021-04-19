Скандальная вечеринка для жены Тищенко в разгар локдауна: появилось новое видео

В обществе продолжают бурно обсуждать громкие гуляния на дне рождения супруги народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который устроил банкет в гостинице Fairmont на столичном Подоле. Размах торжества особенно показателен на фоне карантина.

Журналисты интернет-издания "Страна.ua" опубликовали еще одно видео, присланное им от одного из гостей застолья. Его можно увидеть на telegram-канале информационного ресурса.

"Новая партия видео со вчерашнего празднования дня рождения жены нардеп от «Слуги народа» Николая Тищенко в Fairmont в разгар локдауна. Масштабная тематическая вечеринка: великий Гэтсби, казино, а под конец - кабацкие песни. Все включено", - пишу авторы сообщения.

Отметим, правоохранители уже открыли по данному факту уголовное производство.

Впрочем, Тищенко и раньше не особо прислушивался к законам о карантине. Так год назад столичный ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу, оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что там постоянно обслуживают VIP-посетителей.