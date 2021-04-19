Зарубил гостей топором и продолжил "вечеринку": подробности жуткого убийства в Луганской области

В Луганской области 43-летний мужчина зарубил топором двух своих гостей, после чего продолжил отдыхать в их "компании" еще несколько дней. Об этом пишет Depo.Донбас со ссылкой на отдел коммуникации региона.

Известно, что участковые осуществляли профилактический обход ранее судимых жителей и зашли во двор к одному из них по ул. Клубная. Копы говорят, что мужчина был пьян, а на его ботинках были пятна, похожие на кровь. Полицейские вошли в дом и увидели жуткую картину: окровавленные тела 36-летнего мужчины и 40-летней женщины, убитых топором несколько дней назад.

Владелец дома заявил, что не знает ничего об убийстве. Правда, вскоре признался, что на почве ссоры убил гостей, с которыми выпивал, еще 12 апреля. Все это время рецидивист продолжал пить с трупами.

В облуправлении полиции говорят, что за умышленное убийство мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве, на улице Стальского, 28б произошло убийство.