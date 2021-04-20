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Пуля прошила мозг: врачи рассказали о состоянии раненого в школьном тире подростка

Пуля прошила мозг: врачи рассказали о состоянии раненого в школьном тире подростка
13:50 Сегодня Телеграф

В Черкассах врачи сделали операцию подростку, получившему ранение в голову в тире. Пулю уже удалось извлечь из головы.

Об этом директор Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий, пишет издание "Вичерпно". 

Несмотря на удачную операцию, состояние парня крайне тяжелое. Он находится в коме.

"Операция прошла нормально, но фактически пуля прошла навылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правой височной области, а выходной - в левой", - отметил медик. Он также добавил, что до сих пор есть угроза жизни 14-летнего школьника. Медики продолжают делать все от них зависящее.

Отметим, ранение ребенка в голову произошло во вторник, 20 апреля, во время урока в тире в городе Черкассы. Тренера 9 школы уже задержала полиция. Против него открыли уголовные дела по статьям "незаконное обращение с оружием", "небрежное хранение оружия", "покушение на убийство". До этого его отстранили от занятий. Чиновники же собрались проверить все городские тиры на предмет соблюдения техники безопасности.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Черкассы, Школа, Подросток, Ранение в голову, ТИР.
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