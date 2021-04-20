Лежала на полу с наркоманами: в киевской многоэтажке нашли трехлетнего ребенка (фото, видео)

В Киеве на улице Академика Заболотного в коридоре одной из многоэтажек нашли 3-х летнюю девочку. С ней находились мужчина и женщина, с признаками наркотического опьянения.

Об этом 20 апреля сообщили в столичном отделении Нацполиции.

Примечательно, что граждане не сумели документально подтвердить родственные связи с ребенком.

Во время осмотра полицейские нашли у мужчины сильнодействующие лекарства со справкой на их выдачу.

Правоохранителями было установлено, что 40-летний мужчина и 38-летняя женщина жители столицы. В то же время они не смогли предоставить подтверждения, что это их ребенок, поскольку с их слов, свидетельства о рождении нет.

В свою очередь следователи забрали медикаменты и справку для проверки их законности.

Ребенок был передан под надзор инспекторов ювенальной превенции Голосеевского УП и на данный момент с ним все хорошо.

Полицейские устанавливают детали инцидента и личность ребенка. Также устанавливаются цели пребывания киевлян в многоэтажке и их родственные связи с девочкой.

По факту инцидента завели уголовное дело за "хранение наркотиков", а также может быть рассмотрена дополнительна квалификация за "ненадлежащее исполнение обязанностей родителей".

Напомним, что 19 апреля на трассе Киев-Чернигов в Черниговской области водители маршрутки и легковушки "Mercedes" устроили разборки прямо на дороге.