Ляшко рассказал, когда в Киеве может завершиться локдаун

Киев сможет выйти с локдауна уже через 10 дней. По крайней мере, на это указывает позитивная тенденция по новым больным коронавирусом.

Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Чиновник считает, что еще около десяти суток столица будет находиться в индикаторах, не позволяющих выйти с "красной зоны" карантинных ограничений. В течении этого времени киевские власти сами должны решать вопросы ограничения транспорта и других карантинных мер.

Рестораны также начнут работать после улучшения ситуации с COVID. Тут стоит отметить, что рестораны в Киеве и так неплохо себя чуствует, о чем "Телеграф" уже писал не раз.

Напомним, городские власти продлили карантинные ограничения до 30 апреля, в связи с чем будет запрещена и ограничена работа ряда заведений. В обществе ходят слухи, что карантин будет продолжен до 10 мая.