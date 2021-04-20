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На Львовщине во дворе дома буквально за ночь образовался огромный провал (фото и видео)

На Львовщине во дворе дома буквально за ночь образовался огромный провал (фото и видео)
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Фото: ZAXID.NET

В селе Пески (Щирецкая ОТГ, Львовская область) возникла огромная карстовая воронка. 

Как сообщает ZAXID.NET, провал грунта произошел в ночь на 20 апреля. 

Воронка диаметром около 30 метров и около 10 метров в глубину, образовалась на расстоянии в 30 метров от дороги и 25 метров к ближайшему жилому дому. 

Львовская область - карстовая воронка

В настоящее время мужчина, который проживал неподалеку, эвакуирован, а комиссия по ТЭБ и ЧС будет принимать решение, что делать с ямой. 

Львовская область - карстовая воронка

Село находится в зоне карстовых полостей и подобные ситуации возникали в 1973 и 2010 годах. 

Львовская область - карстовая воронка

После того, как станет понятно, что воронка не расширяется, ее, скорее всего, засыплют глиной. 

Как сообщалось ранее, в прошлом году возле Трускавца образовалась карстовая яма площадью около 7 тыс 500 квадратных метров и глубиной около 100 метров

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львовская область, Карстовая воронка.
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