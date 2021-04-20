На Львовщине во дворе дома буквально за ночь образовался огромный провал (фото и видео)

В селе Пески (Щирецкая ОТГ, Львовская область) возникла огромная карстовая воронка.

Как сообщает ZAXID.NET, провал грунта произошел в ночь на 20 апреля.

Воронка диаметром около 30 метров и около 10 метров в глубину, образовалась на расстоянии в 30 метров от дороги и 25 метров к ближайшему жилому дому.

В настоящее время мужчина, который проживал неподалеку, эвакуирован, а комиссия по ТЭБ и ЧС будет принимать решение, что делать с ямой.

Село находится в зоне карстовых полостей и подобные ситуации возникали в 1973 и 2010 годах.

После того, как станет понятно, что воронка не расширяется, ее, скорее всего, засыплют глиной.

Как сообщалось ранее, в прошлом году возле Трускавца образовалась карстовая яма площадью около 7 тыс 500 квадратных метров и глубиной около 100 метров