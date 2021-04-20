До домов осталось несколько метров: провал грунта на Львовщине растет с каждым часом

Карстовая воронка, образовавшаяся в ночь на 20 апреля в селе Пески во Львовской области, продолжает расширяться.

Об этом информирует ZAXID.NET.

По его данным, пропасть расширяется в диаметре где-то на 10 сантиметров в час. В настоящее время воронка увеличилась до около 40 метров в диаметре и около 10 метров в глубину.

Владелица ближайшего к воронке дома рассказала, что лет 50 назад на этом месте уже появлялась одна пропасть, тогда ее засыпали и с тех пор никакой опасности не было. Однако сейчас в нем жить запретили и отключили его от газоснабжения и электричества.

Село Пески расположено на карстовых пустотах, люди боятся в нем жить, но переезжать никто не намерен.

Старожилы отмечают, что воронки и ранее поглощали дома, последний такой случай произошел около 10 лет назад.

"Выхода нет, люди здесь живут. Государство наше таково, что не даст тем людям жилье. Что, разве наше село выселят? И жилье предоставят? Конечно, боимся здесь жить", - рассказала одна из местных жительниц.

Как сообщалось ранее, в прошлом году возле Трускавца образовалась карстовая яма площадью около 7 тыс 500 квадратных метров и глубиной около 100 метров