Киев может перейти сразу в "желтую" зону из "красной": Степанов назвал сроки

Столица скоро может выйти из "красной зоны" карантина. Исходя из эпидемических показателей, Киев до конца апреля может покинуть "красную" зону карантина и перейти сразу в "желтую", базовую.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам чиновника, обстановка с ковид в столице начинает стабилизироаться. Заполненость больниц уже не превышает 70%.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из "красного" в "желтый" уровень. Но все зависит от нас", – отметил министр.

Так что киевляне вполне могут надеяться, что Пасху и другие праздники мая они смогут провести в более легком режиме.

Напомним, недавно в Киеве вспыхнул скандал, после появления видео с бурным празднованием Дня рождения супруги народного депутата Николая Тищенко во время карантинных ограничений. Гуляния проходили в гостинице Fairmont на столичном Подоле.