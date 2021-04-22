Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
Итоги 21 апреля: в Украине продлили карантин, Путин выступил с ежегодным посланием
Итоги 21 апреля: в Украине продлили карантин, Путин выступил с ежегодным посланием
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада

"Уникальный экземпляр": маршрутчик из Одессы впечатлил неожиданной акцией

"Уникальный экземпляр": маршрутчик из Одессы впечатлил неожиданной акцией
04:28 Сегодня Телеграф vgorode

В Одессе водитель маршрутного такси радует пассажиров маленькими сладкими презентами: вместе со сдачей за проезд он передает людям леденцы.

Об этом пишет в среду, 21 апреля, в местной группе "Моя Одесса" в соцсети Facebook одесситка Анна Кальмус.

"Сегодня, как обычно, передавала сдачу от водителя в салон маршрутки. Вместе с мелочью мне в ладонь легла жменя конфет. Это было так неожиданно... Я растерялась, но улыбнулась и машинально отдала содержимое ожидающей сзади руке. По салону пошли смешки и улыбки. Следующая "передачка" была такой же неожиданно сладкой", - написала одесситка.

По ее словам, на вопрос одного из пассажиров, что ему делать с леденцами, водитель ответил: "Женщинам раздайте!"

"И тут все так подобрели, просияли, стали улыбаться друг другу, помогать при выходе! Просто заразились какой-то добротой. А ведь это всего-лишь малюсенькие конфетки. Водителя я умудрилась щелкнуть (на фотоаппарат – ред.), когда он отдавал мне сдачу. Занесу его в Красную книгу водителей маршруток Одессы. Уникальный экземпляр", - написала Кальмус.

Одесса_маршрутчик

Ее позитивный пост за первые пять часов собрал более 6,3 тысяч "лайков", а участники группы делились своими позитивными отзывами и подобными приятными историями.

Одесса_маршрутчик_комменты
Как сообщалось, в середине апреля одесситка стала звездой сети, прогулявшись в одном белье и маске по улице и в супермаркете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

Все по теме:

Одесса, Водитель, Маршрутка, Конфеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
04 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
05 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутат из Одессы попала в базу &quot;Миротворца&quot;: что она натворила
Депутат из Одессы попала в базу "Миротворца": что она натворила
Чехия поставила России ультиматум по поводу дипломатов
Чехия поставила России ультиматум по поводу дипломатов
Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)
Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь