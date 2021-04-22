"Уникальный экземпляр": маршрутчик из Одессы впечатлил неожиданной акцией

В Одессе водитель маршрутного такси радует пассажиров маленькими сладкими презентами: вместе со сдачей за проезд он передает людям леденцы.

Об этом пишет в среду, 21 апреля, в местной группе "Моя Одесса" в соцсети Facebook одесситка Анна Кальмус.

"Сегодня, как обычно, передавала сдачу от водителя в салон маршрутки. Вместе с мелочью мне в ладонь легла жменя конфет. Это было так неожиданно... Я растерялась, но улыбнулась и машинально отдала содержимое ожидающей сзади руке. По салону пошли смешки и улыбки. Следующая "передачка" была такой же неожиданно сладкой", - написала одесситка.

По ее словам, на вопрос одного из пассажиров, что ему делать с леденцами, водитель ответил: "Женщинам раздайте!"

"И тут все так подобрели, просияли, стали улыбаться друг другу, помогать при выходе! Просто заразились какой-то добротой. А ведь это всего-лишь малюсенькие конфетки. Водителя я умудрилась щелкнуть (на фотоаппарат – ред.), когда он отдавал мне сдачу. Занесу его в Красную книгу водителей маршруток Одессы. Уникальный экземпляр", - написала Кальмус.

Ее позитивный пост за первые пять часов собрал более 6,3 тысяч "лайков", а участники группы делились своими позитивными отзывами и подобными приятными историями.



Как сообщалось, в середине апреля одесситка стала звездой сети, прогулявшись в одном белье и маске по улице и в супермаркете.