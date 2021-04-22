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На территории воинской части в Рубежном вспыхнул бензовоз: фото и видео ЧП

На территории воинской части в Рубежном вспыхнул бензовоз: фото и видео ЧП
15:26 Сегодня Телеграф

Сегодня, 22 апреля, в Рубежном Луганской области на территории одной из воинских частей случился крупный пожар.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, загорелся бензовоз, тушить который прибыли несколько пожарных машин. Чиновник заявил, что ситуация под контролем, и попросил местных жителей сохранять спокойствие. 

Клубы черного дыма, по словам местных жителей, были видны во всем городе. Однако сейчас бензовоз уже потушили, и риска распространения огня нет.

Напомним, в Одессе, на улице Среднефонтанской, в ЖК "Апельсин" произошло ЧП: на одном из этажей дома возник пожар.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Пожар, Луганская область, Воинская часть.
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