Россия заявила о задержании украинских рыбаков в Черном море

В ночь с 19 на 20 апреля в четырех десятках миль к северо-западу от крайне западной точки Крымского полуострова - мыса Прибойный - российские пограничники, дислоцированные в оккупированном Россией Крыму, задержали украинское рыболовецкое судно. В четверг, 22 апреля, они уже вернулись в порт Очакова.

Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает провластный сайт "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу российского погрануправления ФСБ в оккупированном Крыму.

"Задержано украинское рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков, Николаевская область), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан в исключительной экономической зоне Российской Федерации", – сказали в пресс-службе погрануправления ФСБ.

По данным оккупационного ведомства, на борту рыболовецкого судна находились два члена экипажа – граждане Украины.

"На судне было найдено несколько десятков особей рыбы, более пяти километров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно сопроводили в поселок Черноморское для составления админпротоколов и передачи их в суд", – добавили в ФСБ.

Вместе с тем, в четверг пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что задержанные рыбаки вернулись в порт Очакова, передает "Укринформ".

"В порт Очакова сегодня вернулись рыбаки, которые были задержаны ФСБ РФ в более чем 50 морских милях от берега от Очакова", — сказал он.

Демченко рассказал, что рыбаков незаконно отконвоировали в порт Черноморска в оккупированном Крыму. "Как объяснили рыбаки, их оккупанты привлекли к ответственности за незаконный вылов рыбы", — уточнил он.

При этом добавил, что оккупанты продолжают нарушать все нормы международного морского права, в том числе препятствуют рыбопромышленной деятельности украинских граждан, которые находятся в Черном море.

Как сообщалось, 17 апреля ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины из-за того, что он владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.