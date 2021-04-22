Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Покупатели разбегались кто куда: в Мариуполе мужчина напал на "АТБ" с топором (видео 18+)
Покупатели разбегались кто куда: в Мариуполе мужчина напал на "АТБ" с топором (видео 18+)
Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить СБУ по Одессе
Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить СБУ по Одессе
А все просто смотрят: видео скандала в харьковском троллейбусе разгневало сеть
А все просто смотрят: видео скандала в харьковском троллейбусе разгневало сеть
НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото
НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото

Россия заявила о задержании украинских рыбаков в Черном море

Россия заявила о задержании украинских рыбаков в Черном море
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф

В ночь с 19 на 20 апреля в четырех десятках миль к северо-западу от крайне западной точки Крымского полуострова - мыса Прибойный - российские пограничники, дислоцированные в оккупированном Россией Крыму, задержали украинское рыболовецкое судно. В четверг, 22 апреля, они уже вернулись в порт Очакова.

Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает провластный сайт "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу российского погрануправления ФСБ в оккупированном Крыму.

"Задержано украинское рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков, Николаевская область), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан в исключительной экономической зоне Российской Федерации", – сказали в пресс-службе погрануправления ФСБ.

По данным оккупационного ведомства, на борту рыболовецкого судна находились два члена экипажа – граждане Украины.

"На судне было найдено несколько десятков особей рыбы, более пяти километров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно сопроводили в поселок Черноморское для составления админпротоколов и передачи их в суд", – добавили в ФСБ.

Вместе с тем,  в четверг пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что задержанные рыбаки вернулись в порт Очакова, передает "Укринформ".

"В порт Очакова сегодня вернулись рыбаки, которые были задержаны ФСБ РФ в более чем 50 морских милях от берега от Очакова", — сказал он.

Демченко рассказал, что рыбаков незаконно отконвоировали в порт Черноморска в оккупированном Крыму. "Как объяснили рыбаки, их оккупанты привлекли к ответственности за незаконный вылов рыбы", — уточнил он.

При этом добавил, что оккупанты продолжают нарушать все нормы международного морского права, в том числе препятствуют рыбопромышленной деятельности украинских граждан, которые находятся в Черном море.

Как сообщалось, 17 апреля ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины из-за того, что он владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Крым, Задержание, ФСБ, Вылов рыбы, Рыбаки, Очаков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
04 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
05 Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вовсю готовятся воевать: появилось новое видео с военными маневрами России в Крыму
Вовсю готовятся воевать: появилось новое видео с военными маневрами России в Крыму
&quot;Если посчитает необходимым...&quot; Песков объяснил молчание Путина после предложения Зеленского
"Если посчитает необходимым..." Песков объяснил молчание Путина после предложения Зеленского
ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному: у Путина уже нагрубили в ответ
ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному: у Путина уже нагрубили в ответ
Супруга принца Гарри поддерживала Елизавету II после смерти принца Филиппа по видеосвязи
Супруга принца Гарри поддерживала Елизавету II после смерти принца Филиппа по видеосвязи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь