Ушла в лицей и не вернулась: на Прикарпатье ищут исчезнувшую три дня назад 13-летнюю девочку (фото)

Прикарпатские правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю жительницу Ивано-Франковска Сенюк Иванну Александровну, 2007 года рождения.

Об этом сообщает в четверг, 22 апреля, пресс-служба полиции Ивано-Франковской области на своей странице в соцсети Facebook.

"21 апреля в Ивано-Франковское районное управление полиции обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что 19 апреля ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома в лицей и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

В полиции также опубликовали фото пропавшей девочки:

Ее приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубого цвета, длинные светлые волосы.

Была одета в куртку черного цвета, черные брюки.

"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может способствовать установлению места нахождения несовершеннолетней, просим звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0980155424", - призвали в полиции.