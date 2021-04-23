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На Львовщине хакер воровал личные данные сотрудников СБУ в пользу России (фото)

На Львовщине хакер воровал личные данные сотрудников СБУ в пользу России (фото)
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф

Во Львовской области СБУ задержала хакера, который, установив вредоносные программы, собирался похитить персональные данные сотрудников украинских спецслужб и работал на ФСБ. "Вознаграждение" он получал через запрещенный в Украине сервис "Яндекс деньги".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, буквально на днях хакер разослал спам-сообщения в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, хостинг которого ведется  с территории РФ.

На Львовщине задержали хакера ФСБ РФ

После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л / ДНР" предлагают денежное вознаграждение.

На Львовщине задержали хакера ФСБ РФ

Киберэксперты подтвердили, что в архиве был вирус. Вредоносная программа позволяла получить доступ к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.

Во время обысков дома у хакера нашли:

  • 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов
  • компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением
  • мобильные устройства и флэш-накопители
  • почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ задержала на Житомирщине агента российских спецслужб, который за свои услуги брал деньги. Он собирал разведывательные данные о воинских частях региона. 

Также Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации), которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 272

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СБУ, Россия, Хакеры, ФСБ, Фото, Задержания.
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