На Львовщине хакер воровал личные данные сотрудников СБУ в пользу России (фото)

Во Львовской области СБУ задержала хакера, который, установив вредоносные программы, собирался похитить персональные данные сотрудников украинских спецслужб и работал на ФСБ. "Вознаграждение" он получал через запрещенный в Украине сервис "Яндекс деньги".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, буквально на днях хакер разослал спам-сообщения в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, хостинг которого ведется с территории РФ.

После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л / ДНР" предлагают денежное вознаграждение.

Киберэксперты подтвердили, что в архиве был вирус. Вредоносная программа позволяла получить доступ к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.

Во время обысков дома у хакера нашли:

5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов

компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением

мобильные устройства и флэш-накопители

почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ задержала на Житомирщине агента российских спецслужб, который за свои услуги брал деньги. Он собирал разведывательные данные о воинских частях региона.

Также Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации), которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.