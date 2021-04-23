Жуткие последствия циклона: в Ровенской области разряд молнии попал сразу в двух человек

Вчера, 22 апреля, в Ровенской области удар молнии поразил двух человек. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

ЧП произошло в селе Сновидовичи Сарненского района в 15:45, когда двое мужчин и один подросток возвращались из лесу домой на телеге. Однако разыгралась непогода с грозой, и в 31-летнего мужчину и 15-летнего парня попала молния. К счастью, пострадавшие выжили: их попутчик немедленно отвез их в больницу.

Больше всего пострадал подросток, у которого диагностировали ожоги I-II степени и поражение 35% поверхности тела.

Отметим, что в этот же день, 22 апреля, всего в 70-ти километрах от украинского Ужгорода, на территории Словакии, пронесся разрушительный торнадо. Об этом информирует Гидрометеорологический центр Словакии. Стихия также бушевала днем: местные жители зафиксировали на камеры "воронное облако" в деревне Плоске, часть Орташе. Торнадо повредил крыши домов и деревья.