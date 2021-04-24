В Одессе и области значительно смягчают карантин: названа дата

С полуночи воскресенья, 25 апреля, Одесса и Одесская область лишаются статуса территории красной зоны в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил министр Олег Немчинов в Telegram, отметив, что это решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "желтый" уровень эпидемической опасности" - отметил чиновник.

Отметим, до этого, с 22 апреля, Черновицкая область вышла из "красной зоны" карантина по коронавирусу. Сейчас Прикарпатье находится "желтой зоне" карантинных ограничений.

Напомним, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко порадовал украинцев новостью о выходе ряда регионов из "красной зоны". Он озвучил информацию о пяти областях и столице Украины.