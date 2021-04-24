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Кто снабжал боевиков боеприпасами во время боев за Дебальцево: в сети опубликовали расследование (видео)

Кто снабжал боевиков боеприпасами во время боев за Дебальцево: в сети опубликовали расследование (видео)
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф

Российские оккупанты поставляли в ОРДЛО эшелоны с боеприпасами зимой 2015 года во время боев за Дебальцево и Углегорск. Только в январе россияне завезли по железной дороге на территорию оккупированной части Донбасса тысячи тонн боеприпасов.

Такое расследование опубликовал в Youtube блогер Денис Казанский.

Для расследования был избран российский ресурс gdevagon.ru, позволяющий отслеживать передвижение поездов в РФ.

"Каждый желающий всего за 3000 рублей (1113 гривен – ред.) может запросить информацию о движении грузов на любой станции российской железной дороги", – пояснил Казанский.

Как выяснилось, через пограничную станцию "Успенская" в Ростовской области, в дни жарких боев за Дебальцево на неподконтрольную территорию шли в большом количестве составы из Российской Федерации. Львиная доля всех грузов, судя по информации от сайта, составили топливо и ГСМ, а также взрывчатые материалы.

Боеприпасы прибывали на станцию десятками вагонов ежедневно.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Его подозревают в подготовке оккупации Дебальцево в 2015 году.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Война, Донбасс, Дебальцево, Денис Казанский, 2015 год.
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