Вслед за Одесской: Львовская область покидает "красную зону" карантина

Львовская область вслед за Одесской выходит из "красной зоны" по эпидемиологической угрозе.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов после очередного заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

Львовщина перейдет в "желтую зону" начиная с 00:00 26 апреля.

Таким образом, согласно данным "Коронавирус_инфо", в Украине в "желтой зоне" окажутся шесть областей:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Одесская;

Херсонская.

В "красную зону" Львовщина попала 23 марта. Сейчас, более месяца спустя, по данным Минздрава, в области занято 58,2% койкомест с кислородом, а уровень госпитализаций составляет 44,4 на сто тысяч человек

По данным СНБО, за все время пандемии в области зафиксировано 127 137 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 3 158 летальных исходов. В настоящее время там зарегистрировано 28 297 активных случаев болезни.

Напомним, о том что ряд украинских областей покинут "красную зону" еще в пятницу предупредил главный санврач страны Виктор Ляшко.