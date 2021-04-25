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Вслед за Одесской: Львовская область покидает "красную зону" карантина

Вслед за Одесской: Львовская область покидает "красную зону" карантина
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф

Львовская область вслед за Одесской выходит из "красной зоны" по эпидемиологической угрозе. 

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов после очередного заседания  комиссии по ТЭБ и ЧС. 

Львовщина перейдет в "желтую зону" начиная с 00:00 26 апреля.

Таким образом, согласно данным "Коронавирус_инфо", в Украине в "желтой зоне" окажутся шесть областей: 

  • Львовская; 
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая; 
  • Одесская;
  • Херсонская. 

В "красную зону" Львовщина попала 23 марта. Сейчас, более месяца спустя, по данным Минздрава, в области занято 58,2% койкомест с кислородом, а уровень госпитализаций составляет 44,4 на сто тысяч человек   

По данным СНБО, за все время пандемии в области зафиксировано 127 137 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 3 158 летальных исходов. В настоящее время там зарегистрировано 28 297 активных случаев болезни. 

Напомним, о том что ряд украинских областей покинут "красную зону" еще в пятницу предупредил главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львовская область, Коронавирус, Covid-19.
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