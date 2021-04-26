Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)

Только что в соцсетях появилась информация, что сегодня вечером, 26 апреля, из окна детского сада в Запорожье якобы выпал ребенок. Новость из Инстаграмм-паблика @zptoday цитируют местные СМИ.

Сообщается, что ЧП якобы произошло в дошкольном учреждении по ул. Дудыкина, 20А. Малыша, пишут в Сети, увезла реанимационная бригада. Подробности обещают сообщить позже.

Напомним, в Киеве женщина и ребенок упали с высоты и разбились.

Также мы писали, что наблюдатели из ОБСЕ начали изучение подробностей гибели 5-летнего мальчика в населенном пункте Александровское на Донбассе. В данный момент нет точных данных, чем именно был убит ребенок.