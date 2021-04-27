Мальчика просто забыли в группе: как получилось, что в детском саду ребенок выпал из окна второго этажа

Стали известны причины, приведшие к падению четырехлетнего ребенка из окна второго этажа детского сада "Эврика" в Запорожье. Мальчика просто забыли и оставили одного.

Об этом рассказала заместительница главы ОГА Злата Некрасова, пишет 061.ua.

Всю группу повели на прогулку, а одного ребенка забыли. Он вылез на подоконник, так как окна в группе находятся прямо над детскими кроватями. И они без решеток.

"Сначала ребенок упал на “козырек” крыльца, а затем уже на асфальт. Мы инициируем проверку всех детских садов”, - отметила чиновник.

Пострадавшего доставили в реанимацию. Сейчас он уже пришел в сознание. По словам врачей областной детской больницы, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма шейного отдела позвоночника, закрытая травма грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.

Также, по информации telegram-канала "ZаБор Запорожье", сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, что подтвердила и его мама.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

Напомним, вначале маме ребенка говорили, что он упал с лестницы, и пытались замять дело.