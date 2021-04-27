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Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием

Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф

Задержанный 16-летний подросток, который зарезал родителей и 8-летнего брата в Киеве, пошел на контакт со следователями, однако яснее от его объяснений не стало.

Об этом сообщает во вторник, 27 апреля, днем Telegram-канал "Департамент карного розшуку" Нацполиции Украины.

"Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился", - говорится в сообщении.

Киев_убийца_задержание

Как сообщалось, в Киеве 26 апреля полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства. Подростка задержали во время отработки района, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы.

Выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата.

"После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он сбежал", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 559

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Киев, Убийство, Семья, Подросток, Брат.
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