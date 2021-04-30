Еще две области Украины могут выйти из "красной" зоны (карта)

Перед майскими праздниками и Пасхой в Украине изменилось количество "красных зон" карантинных ограничений. С субботы, 1 мая, сразу два региона – Киевщина и Николаевщина, переходят в "желтую зону".
Об этом, в пятницу, 30 апреля, заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас МОЗ готовит соответствующее представление в госкомиссию.
Также чиновник подчеркнул, что на данный момент во всех регионах страны загруженность коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя (65%).
Таким образом, по состоянию на субботу, 1 мая, в Украине в "желтой зоне" окажутся девять областей:
В тоже время, в "красной зоне" все еще будут пребывать 7 областей:
Напомним, ранее в "желтую область" карантинных ограничений вернулись Одесская область и Львовский регион.