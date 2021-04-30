Привет из "красной" зоны: в Харькове около 50 тысяч человек собираются посетить храмы на Пасху

На Пасху, в субботу и воскресенье, 1 и 2 мая, в Харькове и области в богослужениях, которые пройдут в в 315 храмах, примут участие около 50 тысяч прихожан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Правоохранители будут нести службу вблизи храмов, где будут проходить богослужения - обеспечивать общественный порядок и следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Для этих целей задействуют 1255 полицейских, 160 военнослужащих Нацгвардии, более 360 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, 100 курсантов академии Национальной гвардии Украины.

Как сообщал "Телеграф", в Украине за сутки зарегистрировали 10072 человек с COVID-19. Выздоровели при этом более 20 тысяч. Отметим, что в сравнении с прошлым рекордом за 28 апреля, 30 апреля в стране установили новый рекорд количества выздоровевших.