Киев 1 мая вышел из локдауна: что разрешено, а что еще осталось под запретом

В столице с 1 мая ослабили карантинные ограничения и теперь в городе будут работать рынки и автобусы с ТРЦ.

Об этом 1 мая сообщили в Телеграм-канале КГГА.

Согласно данным столичной администрации с 1 мая уже разрешено:

перевозить пассажиров на общественном транспорте при условии заполненности не более половины всех мест.

работать ТРЦ и предприятий торговли,

работать рынкам и ярмаркам,

работать общепитам (с 7 до 24:00, при соблюдении дистанции в 2 м между столами и не более 4 человек за столом),

работать спортзалам и фитнес-центрам (1 человек на 10 кв. м, в бассейне 4 человека в одной дорожке для индивидуальных занятий либо не больше 6 на дорожке для спортивных групп),

работать кинотеатрам и другим заведениям культуры,

проводить массовые мероприятия (не больше 1 человека на 4 кв.м, наполненность зала не больше половины).

Уже с 5 мая можно будет:

проводить занятия в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального и высшего образования,

тренироваться в спортивных сооружениях,

предоставлять социальные услуги,

обслуживать граждан в Центрах предоставления админуслуг, а также Центрах коммунального сервиса и отделениях госрегистрации актов гражданского состояния города.

Напомним, что Кабинет министров 28 апреля принял решение не вводить усиленные ограничения на Пасху и майские праздники в Украине.