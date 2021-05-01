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Киев 1 мая вышел из локдауна: что разрешено, а что еще осталось под запретом

Киев 1 мая вышел из локдауна: что разрешено, а что еще осталось под запретом
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф

В столице с 1 мая ослабили карантинные ограничения и теперь в городе будут работать рынки и автобусы с ТРЦ.

Об этом 1 мая сообщили в Телеграм-канале КГГА.

Согласно данным столичной администрации с 1 мая уже разрешено:

  • перевозить пассажиров на общественном транспорте при условии заполненности не более половины всех мест.
  • работать ТРЦ и предприятий торговли,
  • работать рынкам и ярмаркам,
  • работать общепитам (с 7 до 24:00, при соблюдении дистанции в 2 м между столами и не более 4 человек за столом),
  • работать спортзалам и фитнес-центрам (1 человек на 10 кв. м, в бассейне 4 человека в одной дорожке для индивидуальных занятий либо не больше 6 на дорожке для спортивных групп),
  • работать кинотеатрам и другим заведениям культуры,
  • проводить массовые мероприятия (не больше 1 человека на 4 кв.м, наполненность зала не больше половины). 

Уже с 5 мая можно будет:

  • проводить занятия в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального и высшего образования,
  • тренироваться в спортивных сооружениях,
  • предоставлять социальные услуги,
  • обслуживать граждан в Центрах предоставления админуслуг, а также Центрах коммунального сервиса и отделениях госрегистрации актов гражданского состояния города.

Напомним, что Кабинет министров 28 апреля принял решение не вводить усиленные ограничения на Пасху и майские праздники в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Карантин, Локдаун.
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